Хурма - ефективний засіб швидкого безпечного схуднення

Дієтологи з Грузії вважають, що хурма - ефективний засіб для швидкого і безпечного схуднення. Про це повідомляє Myjane.

Своїми властивостями хурма зобов`язана наявності цінних вітамінів і мікроелементів, які чудово замінюють повноцінний обід. Тому, якщо обідати хурмою протягом місяця, то три-п`ять кілограмів підуть самі собою, стверджують експерти.

Властивості хурми фахівці випробували на 64 добровольцях. Виявилося, що жир йде без жодних фізичних навантажень. І при цьому в учасників експерименту не виявили жодних проблем зі здоров`ям.