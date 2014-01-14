Токсикологи про причини смерті Олександра Македонського

Таємниця смерті Олександра Великого, правителя найбільшої імперії стародавнього світу, який помер у віці 32 років, не дає спокою історикам і вченим без малого дві тисячі років. У той час як ряд дослідників наполягає на тому, що смерть полководця була природною внаслідок раптової хвороби, багато експертів стверджують, що він був отруєний під час святкової вечері.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на британську газету The Independent, доктор Лео Шеп з Новозеландського національного центру токсикології вважає, що "отруєння такою отрутою, як миш`як, виключається з можливих причин смерті, так як в такому випадку смерть би настала занадто швидко". Згідно з новим дослідженням, можливою отруйною речовиною могла стати рослина Veratrum album або біла чемериця (сімейство лілейні), яка найімовірніше і стало причиною повільної і болючої смерті македонця.

Тим часом, доктор Шеп вказав, що, незважаючи на представлену версію, справжня причина смерті Олександра Македонського все одно не може бути доведена. Існують різні припущення, пов`язані зі смертю полководця у Вавилоні. Це могло бути пияцтво, черевний тиф, малярія, гострий панкреатит, лихоманка Західного Нілу або випадкове або навмисне відправлення.