У Швеції 9 жінкам вдало пересадили матки

У Швеції дев`ять жінок вдало пережили пересадку матки, і найближчим часом робитимуть спроби зачати дитини. Органи дісталися їм від живих родичів. Необхідність в пересадці обумовлена тим, що жінки не мали власної матки через вроджену ваду або перенесений рак, пише The Vancouver Sun.

Раніше робилися дві спроби пересадити матку і зачати дітей - в Туреччині і Саудівській Аравії. Але вони провалилися, оскільки зачати і народити дитину пацієнткам не вдалося. Що стосується шведських пацієнток, всі вони себе почувають нормально і вже покинули лікарню. Через шість тижнів після пересадки відновився менструальний цикл у більшості з них.

У жінок збереглися яєчники, з яких до процедури забрали яйцеклітини для створення запасу ембріонів. Учених хвилює те, що, якщо ембріони і приживуться, під час вагітності вони можуть постраждати від браку поживних речовин, що поступають через плаценту, і поганого кровотоку. Жінки вимушені приймати ліки, що запобігають відторгненню органу. Фахівці заспокоюють: це ніяк не нашкодить дітям.

Meddaily