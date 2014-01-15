У Чехії покарали винних у поширенні отруєного алкоголю

У Чехії прокурори оголосили звинувачення 31-й особі у справі про поширення в країні отруєного нелегального алкоголю восени 2012 року, внаслідок чого загинуло 38 осіб і ще десятки потерпіли, передає Радіо «Свобода».

Сімом із підозрюваних висунуте найтяжче звинувачення - у створенні загрози громадській безпеці, за що їм у разі визнання винними може загрожувати до 20 років позбавлення волі чи, як виняток, і довічне ув’язнення, повідомляють чеські засоби інформації.

За повідомленнями, звинувачені стояли на початку всього ланцюжка розповсюдження отруйного алкоголю, вони змішали питний спирт-етанол зі смертельно небезпечним метанолом у співвідношенні 1:1 і пустивши 10 тисяч літрів цієї суміші в обіг для виробництва спиртних напоїв.

Восени 2012 року Чехію охопила хвиля важких отруєнь і смертей унаслідок споживання отруйного алкоголю зі вмістом метанолу. Тоді у країні довелося на деякий час заборонити продаж усіх алкогольних напоїв, міцніших за 20 об’ємних процентів, доки походження отрути лишалося невстановлене.

Джерело: radiosvoboda.org