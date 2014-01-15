18 осіб постраждали при пожежі в аеропорту Нью-Йорка
09:23, 15 січня 2014Зарубіжні новини
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Четверо осіб госпіталізовано
Пожежа сталася в одній з будівель аеропорту імені Джона Кенеді в Нью-Йорку, постраждали 18 осіб.
Про це передає РІА «Новости» з посиланням на телеканал NBC.
Невелике загоряння сталося у вантажному терміналі компанії Lufthansa. За даними поліції, загорівся один із сміттєвих контейнерів. Приблизно через півгодини пожежу було погашено.
В результаті пожежі від отруєння продуктами горіння постраждали 18 співробітників аеропорту. Четверо осіб було госпіталізовано, що 14 потерпілим допомогу було надано на місці.
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