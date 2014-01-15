18 осіб постраждали при пожежі в аеропорту Нью-Йорка

Пожежа сталася в одній з будівель аеропорту імені Джона Кенеді в Нью-Йорку, постраждали 18 осіб.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на телеканал NBC.

Невелике загоряння сталося у вантажному терміналі компанії Lufthansa. За даними поліції, загорівся один із сміттєвих контейнерів. Приблизно через півгодини пожежу було погашено.

В результаті пожежі від отруєння продуктами горіння постраждали 18 співробітників аеропорту. Четверо осіб було госпіталізовано, що 14 потерпілим допомогу було надано на місці.