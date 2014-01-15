На Філіппінах через повені евакуйовано 200 тис. жителів

Щонайменше 22 особи стали жертвами повеней і зсувів на півдні Філіппінського архіпелагу, де другий тиждень йдуть зливи. Десятки осіб пропали без вісті.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це йдеться у розповсюдженій сьогодні доповіді національного штабу цивільної оборони.

У ній наголошується, що більш як 200 тис. філіппінців евакуйовано із затоплених і зруйнованих будинків у наметові табори для біженців.

Найкатастрофічніше становище склалося на другому за величиною острові архіпелагу - Мінданао з населенням 22 млн. осіб. Через дощі з гірських схилів почалося сходження грязьових селів і зсувів. Стихія завдала величезних збитків сільськогосподарським угіддями і соціальній інфраструктурі. Продовольство та інша гуманітарна допомога потерпілим перекидається військово-транспортними літаками філіппінських ВПС.

Щороку на Філіппінський архіпелаг, до якого входять 7 тис. островів, обрушуються від 22 до 27 тайфунів, супертайфунів і тропічних штормів.

Джерело: itar-tass.com