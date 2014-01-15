На підприємстві Білорусі радіація перевищує норму у 235 разів

На відкритому майданчику ВАТ «Белцветмет» у селищі Гатове Мінської області виявили джерело радіації, що перевищує рівень у 235 разів.

Як повідомили УНІАН у МНС Білорусі, джерело радіації було виявлено при проведенні перевірки металу 14 січня.

«До місця виклику були направлені рятувальники, бригада швидкої медичної допомоги, працівники центру гігієни та епідеміології. В ході розгляду було встановлено, що при проходженні вантажного автомобіля з кольоровим металом (дрібні запчастини від приладів) через зону митного контролю ручний прилад для вимірювання радіаційного фону зафіксував перевищення рівня радіації в три рази», - йдеться в повідомленні.

Працівники хімічної служби МНС провели виміри гранично допустимої концентрації. «Рівень радіаційного фону становив 27 мікрозівертів при допустимому рівні 0,2 мікрозіверта (перевищення в 135 разів). Зону зараження було огороджено, допуск людей обмежено. Було проведено розвантаження автомобіля», - зазначили в МНС Білорусі.

При проведенні робіт із пошуку можливого джерела радіаційного випромінювання працівники хімічної служби МНС виявили фрагмент приладу діаметром 10 см і довжиною 6 см, щодо якого було проведено повторні виміри гранично допустимої концентрації. Рівень радіаційного фону становив 47 мікрозівертів (перевищення в 235 разів).

«Предмет поміщено до герметичного контейнеру й вивезено для подальшої утилізації. Потерпілих немає», - повідомили в МНС Білорусі.