Годування грудьми збереже суглоби жінки від артриту

Тривале грудне вигодовування знижує ризик ревматоїдного артриту у жінок. До такого висновку прийшли китайські учені під керівництвом професора Peymane Adab.

У дослідженні брали участь 7349 китаянок у віці від 50 років, кожна з яких мала не менше однієї дитини. Жінок попросили розповісти, в скільки років вони народили первістків, як довго годували дітей грудьми, чи приймали оральні контрацептиви і чи страждають ревматоїдним артритом. З`ясувалося, що 95% жінок годували грудьми не менш як один місяць, 11% в своєму житті приймали контрацептиви. Середній вік настання першої вагітності - 24 роки, середній вік виявлення артриту – 47,5 років.

Аналіз даних не виявив зв`язку між прийомом контрацептивів і ризиком артриту, зате з`ясувалося, що чим довше жінка годувала грудьми, тим рідше був у неї ризик артриту. В цілому, годуючі жінки стикалися з артритом в 2 рази рідше, ніж ті, хто взагалі не годував грудьми. Ймовірно, грудне вигодовування і розвиток ревматоїдного артриту пов`язане через загальні гормональні механізми, які належить вивчити в подальших дослідженнях.

likar.info