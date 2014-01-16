У США потрапив в аварію шкільний автобус, постраждали діти
10:56, 16 січня 2014Зарубіжні новини
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Госпіталізовано вісім школярів
У США шкільний автобус потрапив в аварію в місті Новий Орлеан (штат Луїзіана), вісім дітей госпіталізовано.
Як повідомляє РІА Новости з посиланням на місцевий інформаційний портал NOLA.com, за даними поліції, аварія сталася о 16.45 середи за місцевим часом. Діти дістали незначні травми.
Причина ДТП і подробиці не повідомляються.
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