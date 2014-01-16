У США потрапив в аварію шкільний автобус, постраждали діти

У США шкільний автобус потрапив в аварію в місті Новий Орлеан (штат Луїзіана), вісім дітей госпіталізовано.

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на місцевий інформаційний портал NOLA.com, за даними поліції, аварія сталася о 16.45 середи за місцевим часом. Діти дістали незначні травми.

Причина ДТП і подробиці не повідомляються.