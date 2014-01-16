Зимова відлига - загроза для здоров'я

Як відомо, погода впливає на самопочуття людини. В ході дослідження американські учені з`ясували, яка погода взимку найнебезпечніша для здоров`я. Результати опубліковані в International Journal of Biometeorology.

Дослідники порівняли дані про дні з високою смертністю в п`яти містах США за період з 1975 по 2004 рр. Більшість смертей були викликані серцево-судинними і респіраторними ускладненнями. Виявилось, що сплески смертності відбувалися в тепліші зимові дні. Причому, в ці дні були більші опади (дощ, сніг, мокрий сніг), і нижчий атмосферний тиск.

За оцінками дослідників, взимку найнебезпечніші для здоров`я дні – відлига, що починається, коли атмосферний тиск починає знижуватися. Крім того, нагадаємо, при плюсовій температурі повітря і підвищеній вологості активно розповсюджуються віруси і мікроби. Комфортніші для здоров`я морозні сонячні дні.

likar.info