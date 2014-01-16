Прийом їжі в їдальні захистить від переїдання

Якщо дитина їсть, сидячи за столом, то ймовірність розвитку ожиріння значно понижена, показав експеримент. Також вони з`ясували, що діти, самі визначаючи порції страв, з`їдають менше, ніж діти, яким подають їжу батьки, пише The Daily Mail.

Саме за таких умов дитина вчиться розпізнавати, коли наїдається. Учені простежили за дітьми 2-5 років. Виявилося, сімейна вечеря за столом також допомагала засвоїти інформацію і про порції, і про переваги в їжі. З цієї ж причини не можна примушувати дитину доїдати все, що є на тарілці. Важливо давати дитині правильні вказівки з розряду: "Якщо ти голодний, можеш узяти добавку". У будь-якому випадку, дитина компенсує брак їжі за день.

Батьки, що дозволяють дитині їсти перед телевізором, штовхають її до ожиріння, адже вона не відчуває, коли наїлася. До речі, раніше було доведено, що практика сімейної вечері перед телевізором негативно впливає на вагу всіх членів сім`ї.

Meddaily