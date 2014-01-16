Солодощі погіршують стан шкіри

Дієтологи й косметологи завжди протестували щодо великої кількості цукру, особливо рафінованої. Навіть в меді або натуральному фруктовому сиропі дуже багато фруктози, а тим більше в шоколаді і випічці. Потрібно пам`ятати, що фрукти, соки, сухофрукти також містять цукор.

Включити в раціон здорові жири

Отже, з солодким вирішили. Перший крок до ідеальної шкірі зроблений. Другий крок — ввести в раціон оливкову олію, авокадо. Корисні мононенасичені жири, які містяться в цих продуктах, життєвонеобхідні для шкіри.

Їсти більше овочів

Овочі корисні для всіх, оскільки вони сповнені клітковиною та антиоксидантами. Але не треба захоплюватися овочами, які містять крохмаль, оскільки вони можуть сильно вплинути на рівень цукру в крові. Варто зазначити, що і техніка обробки відіграє велику роль, наприклад, після смаження пастернак також сильно підвищує рівень цукру.