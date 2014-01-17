Спиртні напої - повноцінний канцероген

Алкоголь призводить до розвитку раку порожнини рота, глотки, гортані та стравоходу. Даний висновок з`явився на сторінках журналу Oral Oncology, пише DNA India. Отже, вчені однозначно пов`язують споживання спиртного з раком в ділянці верхнього травного тракту.

У рамках проведеного дослідження враховувалися дані людей, чия частота споживання алкоголю різнився від середнього до високого рівня споживання. У світі зареєстровано близько 2 мільярдів людей, що вживають спиртне. 76,3 мільйона страждають від хвороб і травм , отриманих з-зачерез спиртногое. У рік від алкоголю помирають 1,8 мільйона.

Що стосується раку, то багато хто не знає про канцерогенних властивостях спиртного. Проведена дослідницька робота є однією з небагатьох робіт, що звернули увагу на смертність, пов`язану з раком.