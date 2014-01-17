В імпортних мандаринах виявили небезпечні віруси

Імпортні мандарини з Китаю стали причиною зростання захворюваності на нора- і ротавіруси в Сахалінській області (Росія). Про це зазначають співробітники місцевого управління Росспоживнагляду. Захворюваність на гострі кишкові інфекції нижче рівня відповідного періоду минулого року на 8,6 %. Однак, з настанням холодів, як правило, відзначається сезонний підйом вірусних кишкових інфекцій. Провідні позиції займають нора- і ротавіруси .

Управління Росспоживнагляду вже провело лабораторні дослідження фруктів, що продавалися в регіоні. Тести виявили наявність небезпечних вірусів на поверхні китайських мандаринів.

"У зв`язку з цим напередодні зростання захворюваності особливо важливо вживати заходів профілактики щодо кишкових вірусних інфекцій - всі фрукти ретельно мити, і особливо ті, які чистять руками - мандарини, апельсини і банани. З забрудненої поверхні віруси переходять на руки, потім з рук - на очищену м`якоть " , - відзначає Росспоживнагляд.