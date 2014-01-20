Опубліковано список країн, де люди харчуються найліпше

Союз організацій Oxfam склав рейтинг країн, який виявляє ситуацію з харчуванням у різних країнах світі. Найкраще почуваються мешканці Нідерландів, а найгірше - жителі Чада. Отже, експерти оцінювали, доступний людям достатній обсяг їжі, чи можуть вони собі дозволити її, якість продуктів і наскільки поширені хвороби, пов'язані з харчуванням.

Виявилося, у Нідерландах ціни на продукти низькі, раціон жителя цієї країни досить різноманітний, а рівень поширення діабету невисокий. Правда, тут досить високий рівень ожиріння - приблизно у кожного п'ятого Індекс маси тіла перевищує 30 (норма - 18-25). За Нідерландами йдуть Франція, Швейцарія, Данія, Швеція, Австрія, Бельгія, Ірландія, Італія, Португалія.

А ось в Чаді їжа не поживна і відрізняється високою вартістю. Також страждають гігієнічні норми, в яких готуються страви. Кожна третя дитина в Чаді має недостатню вагу. З цією країною поруч стоять Ефіопія і Ангола. Внизу рейтингу також опинилися інші африканські країни і Ємен.

Дослідження показало: найкраща доступна їжа - в США. А найменш доступна - в Анголі. Краща якість їжі - в Ісландії, а найгірша - на Мадагаскарі. Високий рівень діабету в Саудівській Аравії (18% мають діабет і третина - ожиріння), ожиріння - у Кувейті (42% населення). У США та Єгипті третина населення мають ожиріння.

Серед країн із середнім доходом питання ожиріння також актуальне. Найбільш тривожні показники на Фіджі, в Мексиці і Венесуелі. Майже не страждають ожирінням в Бангладеш, Непалі та Ефіопії. У дослідження не був включений острів Науру, де 71% населення має ожиріння.

Проблема недоїдання особливо актуальна в Бурунді (67% населення погано харчуються, а 35% дітей мають недостатню вагу). Далі в списку країн з проблемою недоїдання Ємен, Індія та Мадагаскар. В Індії 44% дітей мають знижену масу тіла. Це найвищий показник у світі.

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