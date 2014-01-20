Кальцій знижує ризик розвитку раку

За словами американських вчених, при більш високому рівні кальцію ризик появи раку істотно знижується, особливо у жінок з високим рівнем холестерину.

У дослідженні брали участь 293 907 чоловіків і 198 903 жінок. Опитування серед учасників проводився в період з 1995 по 1996 рр. Учасників запитували, наскільки часто і яку кількість молочних і інших продуктів вони споживають.

В результаті проведеного дослідження з'ясувалося, що ті люди, які споживали більше кальцію на 16% менше були схильні до появи раку травної системи, на відміну від тих, хто споживав меншу кількість кальцію у встановлений період часу..Тому не слід нехтувати молочними продуктами, а настійно рекомендується включати їх в щоденний раціон харчування, особливо жінкам.