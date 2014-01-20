Інгібітори HDAC2 послаблюють силу хворобливих спогадів

Співробітники Массачусетського технологічного інституту виявили сполуку, здатну допомогти людям з посттравматичним стресовим розладом, які вже безрезультатно відвідали консультації психолога, передає Меддэйли.

Вони перевірили ефект засобу - інгібітора HDAC2 - на щурах. Суть в тому, що інгібітор підвищує пластичність мозку, дозволяючи сформувати нові сильні спогади, які перекривають по силі старі неприємні спогади.

Правда, є одна проблема. Якщо травматичний досвід був дуже давно і, отже, спогад давно усталений, його важко змінити. Тому важливо зайнятися лікуванням зразу після неприємної події. Вчені досі не зовсім впевнені, чи то старі спогади змінюються, чи то нові повністю перекривають старі.