Розроблено "розумні" лінзи для діабетиків

Корпорація Google представила проект створення "розумних" контактних лінз, призначених для хворих на цукровий діабет. Про проект розповідається в блозі Google, сповіщає ТСН.

Контактні лінзи, розроблені в Google[X], дозволяють постійно вимірювати рівень глюкози в крові - параметр, який дуже важливий для діабетиків. Для цього лінзи аналізують склад сліз людини кожну секунду і можуть передавати інформацію на зовнішній пристрій.

"Розумні" лінзи являють собою біосумісний матеріал на зразок пластику, на якому розміщені дуже маленькі сенсор, антена та чіп.

Лінзи отримують необхідну для роботи електроенергію по радіоканалу від зовнішнього пристрою. По такому ж радіоканалу здійснюється і передача даних про рівень цукру.

Лінзи визначатимуть рівень цукру в крові людини і сповіщатиме її про це.

У Google говорять, що поки проект далекий від виходу на ринок, але зараз корпорація активно проводить медичне дослідження продукту і шукає партнерів серед виробників медобладнання для доопрацювання "розумної" лінзи.

У майбутньому розробники також можуть включити до лінзи маленьке джерело світла, з допомогою якого носій буде сповіщений про занадто високий чи занадто низький рівень цукру в крові.

Як повідомлялось раніше, компанію Google визнали найкрутішим місцем для роботи. А от компанія Apple взгалі не потрапила до списку.