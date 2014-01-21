Жирні сорти риби корисні для мозку

Як зазначають науковці зі Швеції, хлопчики-підлітки, які регулярно вживають рибу, краще розуміють своїх однолітків. Вчені провели дослідження, в якому брали участь 5000 15-річних юнаків, які їли рибу більше разу на тиждень.

Через три роки було проведено тестування розумових здібностей випробовуваних.. З'ясувалося, що всі вони показали кращі результати в тестах, ніж ті, хто їв рибу в підлітковому віці рідше одного разу на тиждень.

На думку вчених, поліненасичені жирні кислоти Омега-3, якими багаті риба і рибні продукти, відіграють важливу роль у розвитку мозку і допомагають зберегти нормальні функції мозку протягом усього життя.

Варто зазначити, що в ході попередніх досліджень було також виявлено, що вживання жінкою риби під час вагітності благотворно позначається на інтелекті плоду, а рибна дієта в літньому віці знижує ризик когнітивних розладів, таких як хвороба Альцгеймера і багатьох інших.

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