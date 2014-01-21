Підвищений рівень шуму зумовлює фізіологічні зміни в організмі

2% всіх смертей викликано захворюваннями, пов`язаними з надмірним шумом. До такого висновку прийшли експерти Всесвітньої організації охорони здоров`я.

Підвищений рівень шуму створює у людей стан тривоги, а звідси — інфаркти і інсульти. Щорічно тисячі людей вмирають від нестачі тиші і спокою лише в одній Великобританії.

Органи чуття людини сприймають звуки навколо, навіть коли людина спить. Потім баланс гормонів в організмі порушується, що у свою чергу примушує працювати з напругою багато органів.

А коли людина достатньо довго живе в місці з підвищеним рівнем шуму, то це може викликати не тільки психологічні, але і фізіологічні зміни, які є прямою загрозою людському життю.

На сьогоднішній день підвищеному рівню шуму під час сну піддаються 2% жителів Європи. Нормальне людське вухо чує звуки від 25 дБ (децибел), а звичайний побутовий шум в середньому близько 70 дБ ніякої небезпеки для людини не представляє. Без проблем для здоров`я людина може витримати звук 120 дБ.

У країнах ЄС діє закон, що регламентує рівень шуму в межах 85 децибел, протягом 8 годин щодня, але не більше. При цьому громадських установах, медичних установах, школах, дитячих садах, офісах максимальний шумовий рівень не повинен перевищувати 30-35 дБ, рівень шуму в житлових приміщеннях вдень — 40 дБ, а вночі — 30 дБ.

Проте, в багатьох житлових приміщеннях в Європі рівень шуму складає 50-60 децибел — це приблизно рівно звуку працюючої посудомийної машини.

Шумове забруднення завжди вважалося менш небезпечною формою, чим інші види екологічного забруднення, а люди практично не хвилюються про те, як шум впливає на їх здоров`ї. Проте дані Бюро національної статистики Великобританії показують, що кількість скарг на шум в країні в останні 20 років виросла в 5 разів. Виходить, що таким чином шум дійсно стає для людей все більш серйозною загрозою.

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