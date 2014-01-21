Продукти, що запобігають діабету

Як було встановлено, флавоноїди, що містяться в ягодах, регулюють рівень цукру в крові, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Особливо допомагають сполуки антоціани. Їх, до речі, можна знайти не тільки в полуниці, але в чорній смородині, ожини та чорниці. Співробітники Університету Східної Англії і Королівського коледжу Лондона переконані: активне споживання продуктів, багатих цими сполуками, пов'язано зі зниженням показників інсулінової резистентності і з кращим регулюванням цукру. Плюс, сполуки знімають запалення, що загрожує захворюваннями.

Експерти перевірили цю теорію на прикладі майже 2000 жінок. Вчені оцінювали обсяг споживання шести підкласів флавоноїдів. Потім аналізувалися зразки крові на предмет регулювання цукру і запалення. Виявилося, активне споживання антоціанів і флавонова найбільш ефективно знижувало резистентність до інсуліну.

А ось високий рівень споживання антоціанів сам по собі зменшував рівень хронічного запалення, яке, до речі пов'язано не тільки з діабетом, але запаленням і хворобами серця. Великий обсяг флавонова в раціоні підвищував концентрацію білка адипонектину, що допомагає регулювати метаболічні процеси, включаючи метаболізм глюкози.