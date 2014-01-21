Мікрофлора кишечнику впливає на тривалість життя

Зміна кишкової флори може подарувати довголіття. Це було доведено на прикладі плодових мушок, пише Authint Mail. Власне, вчені пропонують змінювати симбіотичні відносини бактерій і клітин, що вистилають кишечник.

У міру старіння в кишечнику відзначаються ознаки окисного стресу, запалення, неправильної роботи імунної системи і надмірного розмноження стовбурових клітин. Все це впливає на мікрофлору. У мушок, наприклад, кількість бактерій у міру старіння значно зросла. А це загрожує запальними захворюваннями.

Такий дисбаланс відбувається з постійною активацією гена стресової відповіді - FOXO. Він пригнічує активність молекул PGRP-SC, і у результаті розвивається імунний дисбаланс, спостерігається збільшення числа бактерій і запальний відповідь, що включає в себе вироблення вільних радикалів.

Радикали, у свою чергу, призводять до надмірно активного виробництва стовбурових клітин, що загрожує епітеліальною дисплазією - передраковим станом. Якщо ж збільшити експресію PGRP-SC в клітинах епітелію кишечника, то мікробний баланс відновиться, а процес розмноження стовбурових клітин вдасться частково загальмувати. Посилення експресії PGRP-SC дозволяло збільшити тривалість життя мушок.

Меддэйли