Приховані загрози подушок безпеки

Під час автомобільних аварій подушки безпеки рятують безліч життів. Разом з тим, вони можуть стати причиною прихованого ушкодження серця, легенів і судин, особливо якщо не використовувалися ремені безпеки. Про це заявили американські дослідники, пише Likar.info.

Співробітники Медичного наукового центру Університету Теннесі, Мемфіс, США, вивчили 57 оглядів досліджень і повідомлень за 1970-2013рр., присвячених випадкам з клінічної практики. Виявилося, що у багатьох учасників аварій, які отримали удар, пом'якшений подушкою безпеки, при відсутності зовнішніх пошкоджень виявляються травми серця і магістральних судин. Через деякий час можуть виявитися розрив аорти, аневризма, розрив правого передсердя, інфаркт міокарда та інші небезпечні для життя травми. Крім того, учасники інцидентів отримують приховані переломи ребер і грудини, у них розвивається бронхіальна астма в результаті вдихання хімічних речовин, що входять до складу повітря в подушці безпеки.

Таким чином, кардіологам слід проводити ретельне обстеження жертв аварії навіть за відсутності у них скарг на біль і зовнішніх пошкоджень.