Якісний сон - захист від раку простати

Високий рівень гормону мелатоніну сприяє зниженню ризику розвитку раку простати. Про це говорять результати дослідження, оприлюднені на конференції Американської асоціації досліджень раку, пише Likar.info.

Відомо, що «гормон сну мелатонін регулює добові ритми в організмі. В ході нового дослідження учені прийшли до висновку, що цей гормон бере участь у регулюванні вироблення інших гормонів, які пов'язані з розвитком злоякісних новоутворень. Вони вивчили дані про 928 літніх чоловіків, частина з яких мала труднощі з засинанням і сном. Аналіз сечі показав, що у цих учасників значно знижено рівень основного метаболіту мелатоніну 6-СОМ. За підсумками 7-річного спостереження за учасниками з'ясувалося, що у чоловіків з підвищеним вмістом 6-СОМ в сечі ризик розвитку раку простати був нижчий на 75%.

Це не перше дослідження, яке показує зв'язок між якістю сну і ризиком розвитку раку передміхурової залози. Раніше до такого висновку прийшли вчені з Ісландії.