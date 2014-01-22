Дитяча агресія на 50% обумовлена генетикою

Університет Монреаля і лікарня Сен-Жюстін довели: агресивна поведінка маленької дитини - результат впливу генів. Хоча зовнішній вплив у вигляді навколишнього середовища і рольових моделей виключати не можна, пише Medical News Today.

Зазвичай агресивна поведінка особливо сильно проявляється у проміжок 2-4 років. Експерти досліджували поведінку і геном 667 пар близнюків, а батьків попросили оцінити рівень дитячої фізичної агресії, коли близнюкам виповнювалося 20, 32 і 50 місяців.

Виявилося, дійсно, фізична агресія особливо яскраво давала про себе знати в ранньому віці. Але початкова частота епізодів і показники зміни фізичної агресії безпосередньо залежали від генетичних та зовнішніх чинників. На думку фахівців, вплив генів - приблизно 50%. На щастя, багато діти переростають цю проблему і вчаться справлятися з агресивними проявами.

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