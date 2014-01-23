Чому не можна збивати температуру

Виявилося, що "збивання" температури призводить до додаткового поширення інфекції і, як наслідок, збільшення числа летальних випадків на рівні популяції через порушення природного механізму придушення вірусу в кожному окремому організмі. Робота опублікована в журналі Proceedings of the Royal Society B.

Дослідження, проведені ще в 1970-і роки, показали, що підвищена температура тіла при вірусній інфекції, яка є природною реакцією імунної системи, придушує здатність вірусу грипу до розмноження, яка знижується при температурі вище 37 градусів. Зниження температури тіла з допомогою ібупрофену, парацетамолу (ацетамінофену), ацетилсаліцилової кислоти призводить до збільшення швидкості реплікації вірусу, більш тривалого і важкого перебігу хвороби, а також підвищення заразності інфекції для оточуючих. Посиленню останнього ефекту також сприяє популярна тенденція - інфіковані зі звичною температурою відправляються на роботу, навчання та інші місця масового скупчення людей, заражаючи колег, однокласників і сусідів.

Автори дослідження під керівництвом професора математики Девіда Ірна (David Earn), акумулювавши інформацію з багатьох джерел, зокрема, дані по середній захворюваності під час епідемій грипу в США і споживання в цей період антипіретиків, вперше побудували математичну модель, що оцінює сукупний ефект жарознижуючих при грипі, на поширення вірусу в популяції типовий рік, а також у разі появи нового штаму, що викликає пандемію.

Виявилося, що штучне зниження температури тіла при грипі приводить в США на тлі звичайного епідемічного підйому захворюваності призводить до приблизно одного відсотка додаткових випадків хвороби і приблизно 700-1000 випадків смерті. Якщо ж поширюється дуже заразливий новий штам грипу, то ефект від прийому антипіретиків збільшується, підвищуючи число додаткових випадків захворювання до п'яти відсотків, а кількість зайвих смертей - до двох тисяч.

Експерти попереджають, якщо у вас грип і ви вирішили прийняти жарознижуючий, пам'ятайте, що ваше рішення може позначитися на інших людях і краще не виходьте з дому.

Medportal.ru