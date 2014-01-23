Чому не можна збивати температуру
Дослідники з McMaster University (Канада) вперше провели математичне моделювання популяційного ефекту масового прийому жарознижуючих препаратів під час епідемії грипу
Виявилося, що "збивання" температури призводить до додаткового поширення інфекції і, як наслідок, збільшення числа летальних випадків на рівні популяції через порушення природного механізму придушення вірусу в кожному окремому організмі. Робота опублікована в журналі Proceedings of the Royal Society B.
Дослідження, проведені ще в 1970-і роки, показали, що підвищена температура тіла при вірусній інфекції, яка є природною реакцією імунної системи, придушує здатність вірусу грипу до розмноження, яка знижується при температурі вище 37 градусів. Зниження температури тіла з допомогою ібупрофену, парацетамолу (ацетамінофену), ацетилсаліцилової кислоти призводить до збільшення швидкості реплікації вірусу, більш тривалого і важкого перебігу хвороби, а також підвищення заразності інфекції для оточуючих. Посиленню останнього ефекту також сприяє популярна тенденція - інфіковані зі звичною температурою відправляються на роботу, навчання та інші місця масового скупчення людей, заражаючи колег, однокласників і сусідів.
Автори дослідження під керівництвом професора математики Девіда Ірна (David Earn), акумулювавши інформацію з багатьох джерел, зокрема, дані по середній захворюваності під час епідемій грипу в США і споживання в цей період антипіретиків, вперше побудували математичну модель, що оцінює сукупний ефект жарознижуючих при грипі, на поширення вірусу в популяції типовий рік, а також у разі появи нового штаму, що викликає пандемію.
Виявилося, що штучне зниження температури тіла при грипі приводить в США на тлі звичайного епідемічного підйому захворюваності призводить до приблизно одного відсотка додаткових випадків хвороби і приблизно 700-1000 випадків смерті. Якщо ж поширюється дуже заразливий новий штам грипу, то ефект від прийому антипіретиків збільшується, підвищуючи число додаткових випадків захворювання до п'яти відсотків, а кількість зайвих смертей - до двох тисяч.
Експерти попереджають, якщо у вас грип і ви вирішили прийняти жарознижуючий, пам'ятайте, що ваше рішення може позначитися на інших людях і краще не виходьте з дому.