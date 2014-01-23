Дитячу косоокість почали лікувати за допомогою комп'ютера

Згідно з останніми дослідженнями, за допомогою комп'ютера або ноутбука можна лікувати косоокість, правда, лише у дітей у віці від 3 до 5 років, оскільки нейрони головного мозку, відповідальні за зір, в більш пізньому віці перенавчаються вже погано.

Програмний комплекс "Маленький Чарівник", створений вченими Тамбовського державного університету спільно з МНТК "Мікрохірургія ока", який успішно пройшов випробування, вже впроваджено в лікувальний процес тамбовських клінік і незабаром буде використовуватися по всій Росії.

"Відео-комп'ютерне лікування полягає в тому, що зображення, отримані правим і лівим очима різняться, якщо їх розглядати з допомогою червоного і синього світлофільтрів, - каже завідувач кафедри комп'ютерного та математичного моделювання ТДУ ім. Державіна, професор Олександр Арзамасцев. - Якщо вдягти окуляри з цими світлофільтрами, ми поділяємо зображення, які бачать правий і лівий очей. Суть лікування полягає в тренуванні мозку дитини таким чином, щоб нейрони, що відповідають "відстаючому" оці, перенавчалися, і в підсумку очі ставали рівноправними".

Даний ефект досягається завдяки комп'ютерній програмі "Маленький чарівник": дитині пропонується виконати близько 20 завдань, маніпулюючи з об'єктами на екрані, представленими в червоному та синьому кольорах, наприклад, мишкою надіти червону кашкет на синього поліцейського. В результаті таких тренувань мозок дитини навчається поєднанню даних об'єктів.

Лікар, у свою чергу, вимірює показники, відповідальні за ступінь косоокості, тобто відстань бінокулярного зору і функціональну скотому. Через 2-3 місяці регулярних тренувань маленький пацієнт може остаточно вилікуватися від косоокості.

Російська газета