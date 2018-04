Доведено марність дієт "за групою крові"

"Проаналізувавши дані 1 тис. 455 учасників, ми не виявили жодних свідчень на користь теорії щодо дієти за групою крові. Те, як людина реагує на подібну дієту, ніяк не пов'язане з групою крові", - коментує автор роботи Ахмед Ель-Сохеми.

Дієту за групою крові популяризував натуропат Пітер Д'адамо - автор книги Eat Right for Your Type. За деякими даними, вона була переведена на 52 мови, було продано понад 7 млн копій.

Згідно теорії, група крові повинна відповідати харчовим звичкам наших предків. Люди з різними типами крові по-різному засвоюють їжу, і той, хто дотримується дієти, характерної для своєї групи крові, може поліпшити стан здоров'я і знизити ризик розвитку хронічних захворювань, наприклад, серцево-судинних. Однак фахівці встановили, що зв'язок між чотирма дієтами і маркерами здоров'я зовсім не залежить від групи крові.

Канадці залучили до дослідження в основному молодих і здорових добровольців, які надали інформацію про щоденному раціоні і здали аналіз крові (результати необхідні для виділення ДНК і визначення групи крові, рівня кардиометаболических факторів ризику - інсуліну, холестерину і тригліцеридів). Пізніше експерти підрахували бали дієти згідно з харчовим списками, описаним у книзі П.Д'Адамо.

За словами А.Ель-Сохеми, відсутність наукових доказів не означала, що дієта не працювала. "Просто не було доказів ані її ефективності, ані її марність. Ця гіпотеза була інтригуючою, ми вирішили її перевірити. Тепер ми впевнені в тому, що дієта по групі крові - пустушка", - говорить учений.

Результати дослідження опубліковані в журналі PLoS One.

RBC