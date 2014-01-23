Дратливі люди частіше хворіють і швидше старішають

Вивчивши дослідження за даними майже 700 літніх людей, американські фахівці дійшли висновку, що спілкування з родичами, друзями і сусідами у віці 65-90 років дозволяє залишатися здоровим і фізично активними довгі роки. Крім того, експерти зробили висновок, що дратівливі люди старіють швидше і мають ширший спектр проблем зі здоров`ям.

Існує зв`язок між соціальним життям і здоров`ям у старшому віці, вважають медики. Негативні соціальні взаємодії і, як наслідок, відлюдькуватість мають пряму дію на імунну систему, сприяючи запальним процесам в організмі, які призводять до захворювань, кажуть лікарі Державного університету штату Огайо і Державного університету штату Орегон. Також надмірні емоційні переживання в літньому віці впливають на нервову систему і погіршують роботу серця.

ami-tass.ru