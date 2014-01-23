Вітамінні добавки можуть призвести до раку грудей
Фолієва кислота необхідна для нормального розвитку дитини. Але більша доза фолієвої кислоти, насправді, може спровокувати рак грудей
Багатьом жінкам радять пити фолієву кислоту під час вагітності. Ця добавка потрібна для нормального розвитку дитини. Але більша доза фолієвої кислоти, насправді, може спровокувати рак грудей, пише Meddaily.ru з посиланням на Health India.
Експеримент, проведений доктором Янг-Ін Кім, показав: передракові і ракові клітини отримували значну стимуляцію, коли доза перевищувала денну норму в 2,5-5 разів. Фахівець підкреслює: проблема актуальна для людей, що споживають продукти харчування, збагачених фолієвою кислотою. Не можна забувати і про повсюдне поширення Бадів. Особливо це стосується осіб, які вже отримали діагноз "рак".
У Північній Америці пацієнти, які стикаються з раком, буквально завалені мультивітамін та іншими БАДами. Жінкам радять приймати фолієву кислоту не тільки під час вагітності, але і до. Це покликане знизити ризик появи дефектів нервової трубки у дітей начебто розщеплення хребта.