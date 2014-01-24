Ягоди нейтралізують негативний ефект шкідливих продуктів

Університет Лунда з'ясував: брусниця запобігає набору ваги, навіть при великій кількості жирів у раціоні. Це довели експерименти з пацюками, відзначає Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Також ягоди знижують показники цукру і холестерину. А ось розрекламована ягода асаї, навпаки, загрожує набором ваги.

Щурів, які схильні до повноти і харчувалися неправильно, вчені поділили на групи. Була і контрольна група, яка харчувалася правильно. Тваринам давали брусницю, чорницю, малину, водяницю, ожину, чорнослив, чорну смородину або ягоди асаї. Через три місяці стан тварин порівняли. Виявилося, найкраще виглядала група, яка харчувалася брусницею. Тварини не набрали зайвої ваги, як і контрольна група. Це ж можна було сказати про показники цукру, жиру в печінці і холестерину.

Чорна смородина і чорниця теж непогано себе показали, але ефект був не настільки явним. А от ягоди асаї підвищили не тільки вагу тварин, але і рівень жиру в печінці. Брусниця ефективна за рахунок поліфенолів, однак, як саме вони працюють, ще належить з'ясувати. В рамках дослідження раціон тварин до 20% складався з ягід. Це цілком реальний обсяг і для людини.