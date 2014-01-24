Мобільні телефони погіршують поставу людини

Минуло кілька мільйонів років еволюції, щоб людина стала прямоходячою. Але сучасні технології відсувають всі завоювання еволюції назад. Як показав аналіз, сучасні люди часто горбляться, починають іти повільно і втрачають рівновагу. Причина - постійне використання мобільних телефонів і інших гаджетів, передає Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph.

Дослідники попросили 26 добровольців пройтися без телефону, а потім з телефоном, читаючи або друкуючи повідомлення. За положенням тіла людей і їх рухами стежив комп'ютер. Виявилося, набирання тексту змінювало поставу і ходу. З нахиленою головою вперед люди, що набирають повідомлення, не могли нормально пройти по прямій лінії, часто втрачали рівновагу. Плюс, в такому положенні хребці шиї відчували додаткове навантаження приблизно в 15 кілограмів. Напружувалися м'язи плечей і шиї.

Коментує доктор Сіобан Чабрун з Університету Квінсленда: "Все це впливає не тільки на здоров'я людини в перспективі, але і на її безпеку. Тому не варто використовувати мобільні пристрої на ходу". Фізіотерапевти вже говорять про особливий вид травми, пов'язаної з частим і тривалим використанням телефону. А дослідження Університету Сан-Франциско показало, що 83% людей скаржаться на біль у руці або шиї при наборі тексту. Також, друкуючи СМС, вони часто затримують дихання, а їх серцебиття частішає.