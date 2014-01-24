Вчені запропонували визначати хвороби за запахом

Відповідно до дослідження шведських учених, люди здатні відчувати запах нездорового фізичного стану тих, чия імунна система активно бореться, лише через кілька годин після їх контакту з токсином. Результати проведеної роботи опубліковані в журналі Psychological Science, повідомляє Medportal.ru.

В даний час вже існують дані про те, що захворювання мають особливі запахи. Так, при туберкульозі лімфатичних вузлів оточуючі можуть відчути від хворого запах несвіжого пива. З рота, а також від шкіри і сечі діабетиків може пахнути гнилими фруктами або ацетоном. Існує також дослідження, які показують, що спеціально навчені собаки можуть відчувати запах злоякісних пухлин так само, як вони виявляють наркотики.

«Здатність виявляти специфічні запахи тіла може бути важливим еволюційним пристосуванням, що дозволяє уникнути потенційно небезпечного захворювання», - зазначив головний автор роботи Метс Олссон (Mats Olsson) з Каролінського інституту. У цьому дослідженні вчені вирішили з'ясувати, чи існує така можливість на ранній стадії захворювання.

Дослідники відзначили наявність певного зв'язку між активацією імунної системи, що супроводжується підвищенням рівня цитокінів. Тобто, що сильнішою була імунна відповідь на введення ендотоксину, то неприємнішим і різкішим виявлявся запах поту.

І, за словами дослідників, хоча леткі сполуки, які забезпечують такий ефект, ще точно не визначені, отримані результати дають більш повне уявлення про сигнали розвитку хвороби і можуть допомогти в розумінні того, як локалізувати інфекційне захворювання.