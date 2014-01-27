Пацієнтам хочуть дозволити відеозаписи операцій

У Держдуму внесено проект поправок до федерального закону «Про основи охорони здоров'я громадян у РФ». Законопроект передбачає наділення пацієнтів правом вести відеозапис, який би фіксував дії медиків при проведенні операцій. Практика відеодокументування, на думку автора ініціативи, дозволила б, у випадку яких-небудь претензій до лікаря, полегшити вирішення спорів, пише Medportal.ru

Законопроект, поданий депутатом Валерієм Селезньовим, і розміщений на офіційному порталі Держдуми, спрямований в першу чергу на створення надійної доказової бази у разі звинувачення медика в професійній помилці.

«Наявність відеозапису, що зафіксував усі дії, міг би істотно спростити дану задачу і полегшити роботу експертам, спеціалістам, правоохоронним органам, що буде вигідно і самим лікарям, оскільки стане незаперечним доказом наявності або відсутності їх вини, пацієнту дасть можливість отримати відшкодування у разі заподіяння шкоди його життю та здоров'ю», - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Крім цього, подібні відеозапису могли б використовуватися для навчання молодих фахівців, збереження унікального досвіду лікаря та його поширення.

У законі зазначається, що право на ведення відеозапису надається пацієнту, але лікар також може скористатися цією можливістю, попередньо отримавши письмовий дозвіл пацієнта.

«Процес відеозйомки не повинен ніяким чином відволікати лікаря від виконання його роботи. Дані відеозапису будуть становити лікарську таємницю», - йдеться в супровідному документі.