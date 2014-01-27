Безсонна ніч прирівнюється до струсу мозку

На думку шведських дослідників з університету Уппсалі, ніч без сну можна порівняти зі струсом мозку.

Як повідомляють зарубіжні ЗМІ, в обох випадках підвищується рівень хімічних речовин у крові, характерний для травми голови, пишуть Подробиці.

"Вчені провели дослідження, в ході якого здійснили забір крові у групи людей, які не спали всю ніч. Виявилося, що в крові піддослідних був підвищений рівень речовин NSE і S-100B, які також є показниками травми голови - струсу мозку", - наголошується в повідомленні.

Хоча підвищення було не таким великим, як після удару по голові, але все ж значним, підкреслили фахівці.

Раніше було доведено, що під час сну мозок очищається від накопичених за день токсинів. Дані токсини, в свою чергу, впливають на підвищення рівня NSE і S-100B, що сприяє втраті тканини мозку. Цим пояснюється те, що після безсонної ночі людина найчастіше відчуває фізичний головний біль і стикається з труднощами концентрації уваги, вважають вчені.