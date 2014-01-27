На Філіппінах жертвами повеней стали 56 осіб

Кількість жителів Філіппін, повеней, які стали жертвами в південній частині країни, досягла 56, повідомляється в зведенні Національної ради з управління у надзвичайних ситуаціях (National Disaster Risk Reduction and Management Council).

Ще 10 осіб пропали без вісті і 83 дістали поранення, зазначає РІА Новости. Зливи, принесені на цьому тижні через Філіппіни першою в цьому році тропічною депресією (різновид тропічного циклону) "Агатон" (за міжнародною класифікацією - "Лінглінг"), призвели до сильних повеней і обвалів на південному філіппінському острові Мінданао, від яких постраждало вже більш як 1,1 мільйона осіб, причому понад 180 тис. з них залишилися без даху над головою. Зруйновано не менш як 925 будинків і майже півтори тисячі дістали серйозні пошкодження.

Щороку на другий за величиною на планеті Філіппінський архіпелаг обрушуються десятки циклонів і тайфунів. Найпотужнішою бурею в 2013 році став супертайфун "Йоланда" (за міжнародною класифікацєю "Хайянь"), який пройшов через всю центральну частину країни в листопаді. Згідно з останніми даними, він забрав життя більш як 6,2 тис. осіб, і ще 1 785 й досі залишаються в списках зниклих без вісті. "Йоланда" перевершила за розмахом наслідки найзгубнішого до цього стихійного лиха в історії країни - цунамі 1976 року в затоці Моро, яке забрало життя 5-8 тис. жителів Мінданао.