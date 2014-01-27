У Росії пропонують відбирати дітей у батьків, які відмовляються від вакцинації

Відмова баптистів в Желєзногорську (Росія) вакцинувати дітей проти кору, що поширюється у регіоні, неприпустима, необхідно робити їм щеплення або відбирати дітей, вважає лідер ЛДПР Володимир Жириновський.

В кінці грудня 2013 року в Желєзногорську Курської області на кір захворіла20-річна студентка одного з московських вузів, яка приїхала на канікули до батьків. За повідомленнями ЗМІ, це дочка баптистського пастора. За даними регіонального управління Росспоживнагляду, кількість хворих на кір жителів області збільшилась до 133 і ця цифра щодня зростає. Повідомляється, що медики, санітарні лікарі та представники влади Желєзногорська поспілкувалися з пастирями церкви євангельських християн-баптистів про необхідність зробити щеплення проти кору дітям і дорослим. Однак баптисти відмовилися від вакцинації, пише Парламентская газета.

«Епідемія кору в Курській області. Желєзногорськ - місто сектантів. Лікувати не хочуть, щеплення не хочуть. Вже понад 100 осіб. Ось теж безсилля влади. Наплювати на цих сектантів. Нехай моляться, кому хочуть, але якщо дітям належить робити щеплення - робити насильно або відбирати дітей», - запропонував лідер ЛДПР в п'ятницю 24 січня.

«У хорошої матері, але бідної, забирають дитину, тому що немає апельсинів в холодильнику, а тут повальна епідемія - дітей не забирають. Весь Желєзногорськ буде кором вкритий і вся Курська область», - додав Володимир Жириновський.