Причини синдрому дефіциту уваги

На думку співробітників Стенфордського університету, це шкодить мозку, пише The Sydney Morning Herald. З часом така форма роботи призводить до помилок, зниження працездатності, уваги і до збільшення часу, необхідного для виконання завдань.

На думку фахівців, сучасні люди хронічно страждають від синдрому дефіциту уваги з тієї причини, що вони стикаються з декількома каналами інформації. І кожен канал перевантажений даними. Якщо мозок виконує кілька завдань, то для перемикання між ними потрібно кілька хвилин. У результаті дуже багато часу втрачається на це перемикання.

Через мультизадачність у людини втрачається здатість будувати плани на майбутнє та правильно приймати рішення. Постійно відволікаючись, людина позбавляється можливості творчо мислити і фантазувати. Притому, що в середньому мозок людини зайнятий сторонніми думками 47% часу.

Правильний розпорядок дня - запорука успіху. Експерти радять перші дві години робочого дня присвятити одній справі. А ось на перевірку пошти краще виділити три тимчасові блоки - по годині кожний. Щодня корисно медитувати і складати список справ. Це врятує від хаосу і допоможе розставити пріоритети.

Меддэйли