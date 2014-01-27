Шумахера поступово виводять із коми - ЗМІ

Лікарі почали поступово виводити знаменитого автогонщика, чемпіона світу в серії «Формула-1» Міхаеля Шумахера зі стану штучної коми, в якій він перебуває з 29 грудня.

Про це повідомляє спеціалізований сайт F-1.ru із посиланням на французьку газету Le Journal du Dimanche, в якої є власні джерела в госпіталі Гренобля.

За інформацією JDD, семиразовий чемпіон світу міг вже прокинутися з деякою функціональною втратою, характер якої не уточнюється.

На запит видання в лікарні Гренобля відмовилися від коментарів. У свою чергу, найдосвідченіший нейрохірург і особистий друг Шумахера Жерар Сайан спростував цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, Шумахер 29 грудня вдарився головою об камінь, катаючись на лижах у французьких Альпах. На вертольоті німець був доставлений до лікарні міста Мутьє, а потім був переправлений до Гренобля.