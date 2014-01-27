Холод допомагає схуднути

Голландські дослідники стверджують, що більш прохолодна температура в приміщенні може стати додатковою зброєю в боротьбі з ожирінням.

Команда вчених з медичного центру університету Маастрихт досліджувала, як вплив низьких температур буде стимулювати термогенез і витрату енергії в організмі. Іншими словами, вони намагалися з'ясувати оптимальну температуру, при якій метаболізм - обмін речовин - людини буде максимально ефективним.

Вчені з Нідерландів вважають, що адаптація до холоду збільшує витрату енергії приблизно на 30%. Іншими словами, зниження температури в навколишньому середовищі змушує організм спалювати більше калорій, щоб стабілізувати температуру тіла. "Потрібно дозволити нашому організму працювати таким чином, щоб контролювати температуру тіла", - говорять дослідники з Нідерландів.

Звичайно, холодні температури можуть викликати неприємні відчуття, тремтіння і мурашки по шкірі. За словами дослідників, тремтіння - не більше ніж короткострокова біологічна реакція на сильні морози, яка захищає людей від переохолодження.

Попередні дослідження вже довели, що тремтіння у відповідь на холод збільшує вироблення тепла у людей, а люди втрачають жировий прошарок, проводячи дві години на день при температурі близько 17 градусів за Цельсієм протягом шести тижнів.

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