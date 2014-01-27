Жирні продукти шкідливі для вагітних

Якщо під час вагітності раціон матері насичений жирами, то це змінить формування мозку дитини, підвищивши ризик ожиріння. Що і довів експеримент з тваринами, передає Meddaily.ru з посиланням на BBC . Дане відкриття фахівців Єльської медичної школи пояснює, чому діти повних батьків частіше стають і самі повними.

Зміни в організмі дитини відбуваються не тільки через модифікації ДНК, але і через структури мозку. Зокрема, змінюється гіпоталамус, необхідний для регулювання метаболізму. Внаслідок змін підвищується ризик ожиріння діабету 2-го типу.

Треба сказати, що у сформованих умовах при нормальному доступі до їжі організм дитини може почати набирати вагу. Правильне харчування під час вагітності здатне розірвати порочне коло. Незалежні експерти наголошують: проведене дослідження має похибки, адже миші і люди по-різному обробляють жир. І більшість інформації отримано саме в експериментах з тваринами.