Жирні продукти шкідливі для вагітних
Якщо під час вагітності раціон матері насичений жирами, то це змінить формування мозку дитини, підвищивши ризик ожиріння
Якщо під час вагітності раціон матері насичений жирами, то це змінить формування мозку дитини, підвищивши ризик ожиріння. Що і довів експеримент з тваринами, передає Meddaily.ru з посиланням на BBC . Дане відкриття фахівців Єльської медичної школи пояснює, чому діти повних батьків частіше стають і самі повними.
Зміни в організмі дитини відбуваються не тільки через модифікації ДНК, але і через структури мозку. Зокрема, змінюється гіпоталамус, необхідний для регулювання метаболізму. Внаслідок змін підвищується ризик ожиріння діабету 2-го типу.
Треба сказати, що у сформованих умовах при нормальному доступі до їжі організм дитини може почати набирати вагу. Правильне харчування під час вагітності здатне розірвати порочне коло. Незалежні експерти наголошують: проведене дослідження має похибки, адже миші і люди по-різному обробляють жир. І більшість інформації отримано саме в експериментах з тваринами.