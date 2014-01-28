Ацетилсаліцилова кислота ефективна проти доброякісних пухлин

12:38, 28 січня 2014
Зарубіжні новини
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Аспірин здатний загальмувати ріст невриноми слухового нерва - одну з найпоширеніших внутрішньочерепних доброякісних пухлин

Лекарственный препарат / http://www.zapas-slov.com.ua/lekarstvo-aspirin-dostatochno-odnoj-t/

Ацетилсаліцилова кислота здатна загальмувати ріст невриноми слухового нерва. Це одна з найпоширеніших внутрішньочерепних доброякісних пухлин, розповідають американські вчені, протестувавши сполуку. Як передає Meddaily.ru з посиланням на "Ремедіум", був проведений аналіз медичних даних 689 пацієнтів з невриномою слухового нерва.

З них 347 людей регулярно проходили МРТ. Порівнювалася інформація про зміну розмірів пухлин з даними по прийому препаратів. Виявилося, при прийомі аспірину пухлина росла на 50% повільніше. Притому вік і стать пацієнтів не впливали на статистику.

Це доводить, що ацетилсаліцилова кислота цілком може застосовуватися при лікуванні невриноми слухового нерва. Примітно: досі на ринку немає схвалених препаратів для терапії даного виду новоутворень, а хірургічне видалення пухлини загрожує втратою слуху на одне вухо та пошкодження лицьового нерва.

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