Метод "дзеркальної ілюзії" допоможе позбутися хворобливих станів
Крістоф Хельмшен довів: "дзеркальна ілюзія" може позбавити від сверблячки, навіть якщо людина чухає не те місце, де свербить
Принаймні, метод "дзеркальної ілюзії" однозначно працює. За словами експерта, сприйняття свого тіла легко змінюється. Це показували експерименти з гумової рукою (коли мозок думав, ніби гумова рука - реальна частина тіла), пише Meddaily.ru з посиланням на New Scientist.
Крістоф Хельмшен довів: аналогічна "дзеркальна ілюзія" може позбавити від сверблячки, навіть якщо людина чухає не те місце, де свербить. Був проведений експеримент: 26 добровольцям вводили сполуку, що викликає свербіж. У місці ін'єкції утворилася крапка. Таку ж поставили на іншій руці. Коли першу руку чесали, свербіж зменшувався, а коли чухали іншу руку з помилковою крапкою - не минав.
Далі було розміщено велике дзеркало таким чином, щоб свербляча рука і місце ін'єкції ним закривалася, а відбивалася тільки не свербляча рука. Добровольці дивилися в дзеркало, поки їх руку чухали вчені. На цей раз, полегшення приходило, навіть якщо чухали руку, яка відображалася в дзеркалі, і в яку ін'єкції не робилися. Хоча сила реакції, звичайно, була меншою, ніж на сверблячій руці.