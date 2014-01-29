Метод "дзеркальної ілюзії" допоможе позбутися хворобливих станів

Принаймні, метод "дзеркальної ілюзії" однозначно працює. За словами експерта, сприйняття свого тіла легко змінюється. Це показували експерименти з гумової рукою (коли мозок думав, ніби гумова рука - реальна частина тіла), пише Meddaily.ru з посиланням на New Scientist.

Крістоф Хельмшен довів: аналогічна "дзеркальна ілюзія" може позбавити від сверблячки, навіть якщо людина чухає не те місце, де свербить. Був проведений експеримент: 26 добровольцям вводили сполуку, що викликає свербіж. У місці ін'єкції утворилася крапка. Таку ж поставили на іншій руці. Коли першу руку чесали, свербіж зменшувався, а коли чухали іншу руку з помилковою крапкою - не минав.

Далі було розміщено велике дзеркало таким чином, щоб свербляча рука і місце ін'єкції ним закривалася, а відбивалася тільки не свербляча рука. Добровольці дивилися в дзеркало, поки їх руку чухали вчені. На цей раз, полегшення приходило, навіть якщо чухали руку, яка відображалася в дзеркалі, і в яку ін'єкції не робилися. Хоча сила реакції, звичайно, була меншою, ніж на сверблячій руці.