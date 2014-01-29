Британія забороняє продавати дітям електронні сигарети
11:14, 29 січня 2014Зарубіжні новини
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Лікарі побоюються, що електронні сигарети привчать дітей до смаку нікотину, що, в свою чергу, означає, що вони можуть почати курити
Уряд Великобританії підготував законопроект, згідно з яким продаж електронних сигарет неповнолітнім буде заборонено, повідомляє ВВС.
Лікарі побоюються, що електронні сигарети привчать дітей до смаку нікотину, що, в свою чергу, означає, що вони можуть почати курити традиційні сигарети з тютюну.
Електронні сигарети вважаються більш безпечними, ніж традиційні, проте на даний момент точно невідомо, як вони впливають на здоров'я в довгостроковій перспективі.
Закон також заборонить дорослим купувати сигарети для підлітків.
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