Шумахера введено у фазу поступового пробудження

Семиразового чемпіону світу з автоперегонів серії «Формула-1» Міхаеля Шумахера введено у фазу постійного пробудження.

Про це повідомляє французька L'Equipe з посиланням на джерела у лікарні Гренобля.

Лікарі клініки у Греноблі відзначають, що у стані здоров'я спортсмена спостерігаються позитивні зрушення. Введеного у кому наприкінці грудня спортсмена через місяць введено в так звану фазу поступового пробудження.

За даними джерела, мозок спортсмена позитивно відреагував на зміни, і почався повільний процес відновлення організму, повернення його до життя. Лікарі не можуть визначити, як довго це триватиме. Процес може тривати пару місяців.

Раніше вже повідомлялося про те, що спортсмена було виведено зі стану коми, але тоді інформацію ЗМІ у клініці ніхто не підтвердив, а друг Шумахера лікар Жерар Сайан спростував.

Як повідомляв УНІАН, семиразовий чемпіон світу у класі Формула-1 Міхаель Шумахер 29 грудня вдарився головою об камінь, катаючись на лижах у французьких Альпах. На вертольоті німця було доставлено до лікарні міста Мутьє, а потім переправлено до Гренобля.