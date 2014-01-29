Добавки з цинком - ефективна терапія проти застуди

Прийнято вважати, що вітамін С допомагає запобігти застуді. Але дослідження показало: ця добавка марна, хоча і здатна трохи скоротити тривалість хвороби. Плюс, великі дози вітаміну С викликають нудоту, діарею і шлункові спазми, пише Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. Вчені також розкритикували ехінацею, женьшень, натирання камфорою, евкаліптом, ментолом і антибіотики, які викликали більше негативних ефектів, ніж позитивних.

Цинк, як виявилося, працював в якості превентивної терапії. Ібупрофен і парацетамол знімали лихоманку, а мед пом'якшував хворе горло. В цілому миття рук працювало непогано в справі запобігання поширення захворювання. Що стосується цинку, то його ефект був доведений, щонайменше, в рамках двох випробувань. Зокрема, коли діти приймали 10 або 15 міліграмів сульфату цинку щодня, то вони рідше хворіли і пропускали заняття в школі. На думку медиків, цинк спрацює і з дорослими.

Людина застуджується приблизно 2-3 рази на рік, а діти молодше 2 років - близько 6 разів. Як правило, симптоми кшталт болю в горлі, закладеності носа, кашлю і загального нездужання проявляються сильніше всього на 1-3 день, і можуть тривати 7-10 днів. Іноді хвороба триває 3 тижні. Лише 1 випадок з кожних 20 викликаний бактеріями, а левова частка застуд - вірусом. І з ним впоратися антибіотиками не можна.