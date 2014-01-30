При нестачі вітаміну D у вагітних може розвинутися гіпертонія

Університет Піттсбурга заявляє: жінки з дефіцитом вітаміну D, який фиксувався в перші 26 тижні вагітності, частіше стикаються з прееклампсією. Це небезпечне ускладнення, що характеризується високим тиском і наявністю білка в сечі, розповідає Meddaily.ru з посиланням на Medical News Today. Деякі жінки з-за розладу страждають від набряків, головних болів, проблем із зором і болів під ребрами.

Вітамін D важливий для регулювання всмоктування кальцію і фосфору. Раніше повідомлялося, що дефіцит цього вітаміну під час вагітності призводить до гестаційного діабету, підвищеного ризику інфекцій, низької ваги новонароджених і необхідності кесаревого розтину. Зв'язок дефіциту вітаміну і прееклампсії вчені досліджували на прикладі зразків крові 700 жінок, у яких згодом розвинулося відхилення, і зразків 3000 здорових жінок.

Так, якщо у жінки в організмі відзначалася нестача вітаміну в перші 26 тижнів вагітності, ймовірність розвитку тяжкої прееклампсії збільшувалася на 40%. А от зв'язку концентрації вітаміну і помірної прееклампсії виявлено не було. Причина, можливо, в тому, що джерела різних форм прееклампсії відрізняються. У будь-якому випадку, медикам належить зрозуміти, чи можна вилікувати тяжку прееклампсію з допомогою вітамінних добавок.