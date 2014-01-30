Британці знайшли причину особливої небезпеки туберкульозу з Росії

Як виявилося, крім масових порушень щодо протоколів лікування туберкульозу за останні 20 років в Росії, значну роль в процесі відіграють біологічні фактори - у "російських" штамів виявлено компенсаторну мутацію. Вона забезпечує не тільки мультирезистентність, але і високу заразність. Результати дослідження, проведеного групою фахівців із Queen Mary University (Лондон, Велика Британія) за участю співробітників Самарського обласного тубдиспансеру, опубліковані в журналі Nature Genetics.

Різке зростання випадків туберкульозу, а також поширення його лікарсько-стійких форм на території Росії та інших колишніх республік Радянського Союзу з початку 1990-х років пов'язують з колапсом державної системи охорони здоров'я і масовими порушеннями протоколу лікування цього захворювання. Так, за даними на серпень 2012 року, в Росії суперстійкість до терапії (резистентність до трьох ліній антибіотиків, включаючи фторхінолони) виявлено приблизно в кожному десятому випадку туберкульозу (11,3 відсотка).

За офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), поширеність суперстійкої інфекції в світі, в середньому, становить 5,4 відсотка всіх випадків туберкульозу. Самарська область - один із найбільш неблагополучних щодо туберкульозу регіонів РФ. За статистикою обласного МОЗ на листопад 2013 року, кількість хворих в регіоні перевищує 23 тисячі чоловік, причому відзначається зростання поширення лікарсько-стійких штамів збудника хвороби.

Автори дослідження під керівництвом мікробіолога Френсіса Дробнієвськи (Francis Drobniewski) провели повногеномне секвенування штамів бактерій Mycobacterium tuberculosis, виділених з тисячі ізолятів, отриманих від пацієнтів Самарського обласного тубдиспансеру. З'ясувалося, що майже половина з них (48 відсотків) має ознаки мультирезистентності (стійкості до двох антибіотиків першої лінії, ізоніазиду і рифампіцину), а в 16 відсотках таких ізолятів також присутні мутації, що роблять їх стійкими до антибіотиків другого ряду, зокрема до канаміцину.

Крім того, у 65 відсотків мультирезистентних ізолятів була виявлена раніше невідома компенсаторна мутація, що дозволяє бактеріям долати пов'язаний з розвитком стійкості ефект зниження здатності до швидкого розмноження і сприяє зростанню вірулентності мікроорганізмів і підвищення заразності інфекції.

Таким чином, роблять висновок автори, двигуном поширення лікарсько-стійкого туберкульозу на території Росії є, крім недоліків програми з контролю захворювання, саме біологічні фактори. Це дає ще один серйозний привід для занепокоєння, оскільки проблему лікарсько-стійкого туберкульозу в Росії не можна вирішити, лише усунувши недоліки системи контролю. Схоже, що тут проблема ще і в біології.

"Хоча ми, загалом, мали уявлення про ситуацію в Росії, нові результати просто шокують, - цитує Nature Крістофера Дая (Christopher Dye), епідеміолога ВООЗ. - Вони дійсно лякають".

У той же час Дай висловив упевненість в тому, що навіть у цій ситуації правильна організація роботи з боку органів охорони здоров'я на місцях може сприяти подоланню поширення резистентних форм туберкульозу в РФ.

"Коли в кожному індивідуальному випадку відбувається правильне виявлення штаму збудника і проводиться повний курс терапії в найбільш ефективному для даного випадку режимі, кількість резистентних випадків знижується, - заявив Дай. - Ми спостерігаємо це в Естонії, Гонконгу, США і в інших країнах. Не думаю, що в Росії така стратегія не спрацює".

Medportal.ru