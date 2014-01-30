Китай ввів заборону на куріння у школах

У Китаї відтепер заборонено курити у всіх початкових і середніх школах, середніх професійних навчальних закладах та дошкільних освітніх установах, повідомляє "Сіньхуа".

Заборона поширюється на всю територію зазначених освітніх установ і всіх людей, що перебувають на їхній території, підкреслюється в циркулярі, поширеному сьогодні міністерством освіти КНР.

Жорсткі обмеження на куріння передбачаються і для вищих навчальних закладів. Так, курити заборонено у всіх приміщеннях вишів. При цьому не дозволяється відводити окремі приміщення для паління. Палити можна лише на відкритому повітрі, та й то тільки в небагатьох спеціально відведених місцях.

Згідно з новими правилами, дотримання заборони на куріння стане одним з критеріїв атестації вчителів і учнів.

"Газета.Ru"