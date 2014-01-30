У Мексиці понад 250 осіб померли від грипу, хворіє ще 2,4 тисячі

Число осіб, які померли від різних видів грипу у Мексиці за неповний перший місяць року, склало вже 255, повідомляє РИА Новости з посиланням на міністерство охорони здоров'я латиноамериканської країни.

Кілька днів тому ця цифра становила 135. Зараз загальне число хворих оцінюється в 2,4 тисячі. Велика частина випадків грипу - більше 2 тисяч - відноситься до так званого свинячого грипу підтипу H1N1.

У Мексиці шириться кампанія з вакцинації населення. За даними влади, вже зроблено понад 850 тисяч щеплень. Пункти вакцинації працюють на станціях метро і в інших видах громадського транспорту, а також в міжнародному аеропорту Мехіко.

У середу до вакцинації підключився парламент країни - були щеплені депутати і службовці.

Вперше спалах штаму вірусу, яку відразу назвали "свинячим грипом", сталася у квітні 2009 року в Мексиці. Захворювання виявляли спочатку тільки у свиней, але незабаром симптоми грипу стали виявлятися у людей. За короткий період часу грип A/H1N1 охопив велику кількість країн.